ÇERKESLERDEN RUSYA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİNE TEPKİ

23.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:34

Rusya 'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov 'un 13 Şubat'ta bir yayın kuruluşunda yaptığı açıklamaya Çerkesler tepki gösterdi. Yerhov'un açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Çerkesler basın açıklaması yaptı. İstiklal Caddesi yakınında Çoğulcu Demokrasi Partisi çağrısıyla toplanan Çerkesler Yerhov'u protesto etti. Çerkesya ve Abhazya bayraklarının açıldığı protestoda Büyükelçi Yerhov aleyhine sloganlar atıldı.

"TARİHİ GERÇEKLER HİÇ DE ÖYLE DEĞİLDİR"

Basın açıklamasını Çoğulcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Faruk Arslandok yaptı. "Çerkesler, Rusların tarih sahnesine çıkmasından binlerce yıl öncesinden beri Kuzey Kafkasya'da yaşamaktadır" diyen Arslandok şunları söyledi:

"Rusya Federasyonu'nun Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, 13 Şubat 2020 tarihinde verdiği demeçte, 19. yüzyılda Rus Çarlığı'nın yurtlarını işgal ettiği Çerkes halkına uyguladığı "Soykırım ve Sürgünü" yok sayan ifadeler kullanmış; söylediği yalanlarla tarihi tersyüz etmeye yeltenerek Çerkes halkını Rus şovenistlerce uydurulan düzmece bir tarihin öznesi yapmaya çalışmıştır. Yerhov, sanki Çarlık Rusyası "Soykırım ve Sürgün" suçunu işlememiş gibi davranarak, Çerkeslerin Rusya'ya yönelik tepkilerinin önyargılardan kaynaklandığı iddiasıyla, Türkiye'de birilerinin soykırım ve sürgün konusundaki bu güzel efsaneye inanmak istediğini söyleyebilmiştir. Çerkesler, Rusların tarih sahnesine çıkmasından binlerce yıl öncesinden beri Kuzey Kafkasya'da yaşamaktadır. Bölgede, çağına göre insani standartları çok yüksek barışçı bir kültür yaratmış ve kendilerine saldırılmadığı sürece de komşularıyla çok iyi geçinmişlerdir. Ayrıca Çerkeslerin bu karakteri dünyaca bilinmektedir."Açıklamanın devamında "Rusya Federasyonu yöneticilerine sesleniyoruz" diyen Çoğulcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Faruk Arslandok, sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyük trajediye duyarsız kalmak, sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmak ve inkar etmek modern bir devletin yapacağı iş değildir. Soykırımı inkar eden bir devlet, gelecekte de böyle bir trajediye yol açacağı kaygısı vermektedir. Rusya Federasyonu yöneticilerine sesleniyoruz. Çerkes Soykırımını tanıyın, işlediğinizbu suç için özür dileyin, Kafkasya ve Çerkes yurdunun yeniden ihyası için üzerinize düşen sorumluluğu yüklenin, soykırımın yarattığı tahribatın giderilmesi için gerekli adımları atın, bu adımları atın ki, insanlığa dair içimizde yaşattığımız son kırıntıları da yitirmeyelim."

Görüntü Dökümü---------------------Protestodan görüntüler-Basın açıklaması

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Kaynak: DHA

- İstanbul