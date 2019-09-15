Çerkeş'te gün boyu süren sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde gün boyu süren sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi
15.09.2019 09:45
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde gün boyu süren sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi..
Çerkeş'te cumarktesi sabahı saat 09.00 başlayan ve 22'ye kadar süren 4,1 ila 4,8 büyüklüğü arasında değişen sarsıntılar vatandaşları tedirgin etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com