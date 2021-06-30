Çerkeş'te canlı hayvan pazarı açıldı
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Çerkeş'te canlı hayvan pazarı açıldı

Çerkeş'te canlı hayvan pazarı açıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çerkeş Belediyesi tarafından yapılan canlı hayvan pazarı, düzenlenen törenle açıldı.

Çerkeş Belediyesi tarafından yapılan canlı hayvan pazarı, düzenlenen törenle açıldı.

Yaklaşık 40 dönüm arazi üzerine kurulan, 2 bin büyükbaş, bin küçükbaş hayvan kapasitesi olan, içinde kantar, borsa, veterinerlik, sosyal tesis gibi donatıları bulunan hayvan pazarı Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ile protokol üyelerinin katılımıyla açıldı.

Törende konuşan Vali Ayaz, koronavirüs salgınının gıdadaki tedarik sürecinin önemini hatırlattığını söyledi.

Türkiye'nin gıda, tarım ve hayvancılığa yaptığı yatırımın karşılığının koronavirüs sürecinde görüldüğünü dile getiren Ayaz, "Çok şükür tedarik zincirinde de herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ben her zaman devletin gıda sürecindeki yapması gereken en önemli sürecin piyasanın düzenlenmesi, takip edilmesi, uygun koşulların hem üreticiye hem tüketiciye sağlanması olduğunu ifade etmekteyim." dedi.

Vali Ayaz, hayvan pazarının yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da Çerkeş'te bölgenin en büyük hayvan pazarını açtıklarını söyledi.

Çerkeş'te hayvancılığın yanında tarihi, kültürel konularda da büyük adımlar atıldığını belirten Çivitcioğlu, "Kütür merkezimizi yapıyoruz. İnşallah Çerkeş'imiz bugüne kadar aldığı hizmetlerin daha fazlasını bundan sonra da alacak ve almaya devam edecek." diye konuştu.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da eski hayvan pazarının ihtiyaca cevap veremediğini, yeni hayvan pazarının bölgede ve Türkiye'de hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Hayvan pazarının yapımına büyük emek verildiğini aktaran Sopacı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri hayvan pazarını gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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