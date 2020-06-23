Çerkeş'te 4,2 büyüklüğünde deprem
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Çerkeş'te 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

23.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:22

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, saat 08.54'te merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem yerin 10,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çerkeş'te 4,2 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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