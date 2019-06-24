Çerkes sürgünü, "Yeniden Doğuş" gösterisiyle anıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nün desteğiyle1864 Çerkes Sürgününü anlatan "Yeniden Doğuş Kafkas Sürgünü" dans gösterisi sergilendi.

Tarihin en acı olaylarından birisi olan 1864 Çerkes Sürgününü anlatan "Yeniden Doğuş Kafkas Sürgünü" dans gösterisi Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nün desteğiyle sergilendi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM)'nde düzenlenen dans gösterisi, yoğun katılım eşliğinde sergilendi. 1864 Kafkas Sürgününde Çerkes halkının çektiği sıkıntıları anlatan dans gösterisi şöf (meydan), köy halkının evlerinden çıkartılması, gemide yaşanan zorluklar, ağıt, yöre çatışmaları ve toprakların kabullenilmesi olmak üzere toplamda altı bölümden oluştu. Gösteriyi ilgi ile takip eden seyirciler hüzünlü dakikalar yaşadı. Gösterinin bitiminde ise dans ekibi ayakta alkışlandı.

21 Mayıs 1864'ten itibaren Çerkes toplulukları başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine sürgün edildi. Resmi olmayan rakamlara göre 1,5 milyona yakın Çerkes, sadece bir ay içinde sürgüne tabi tutuldu. Yol şartları, salgın hastalıklar, açlık gibi nedenlerden dolayı yaklaşık 500 bin Çerkes de hayatını kaybetti. Sürgüne tabi tutulanlar Anapa, Novorossiysk, Gelincik, Soçi, Adler gibi Karadeniz limanlarından gemilere bindirildi ve birçoğu Anadolu'da Ordu, Samsun, Tokat, Amasya, Sinop, Yozgat, Düzce, Adapazarı ve Kocaeli'ye yerleştirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA