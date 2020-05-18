Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yıl dönümü Türkiye Çerkes Forumu Genel Başkanı Muammer Akgül, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yıl dönümünde, derin bir hüzün içerisinde olduklarını bildirdi.

Türkiye Çerkes Forumu Genel Başkanı Muammer Akgül, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yıl dönümünde, derin bir hüzün içerisinde olduklarını bildirdi.

Akgül, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Mayıs 1864'ün dünyadaki bütün Çerkesler tarafından soykırım ve sürgün günü olarak anıldığını belirtti.

"İntikam değil, adalet istiyoruz" ifadelerini kullanan Akgül, Çerkesler'in Türkiye'den ve Rusya'dan talepleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün TBMM'de resmen tanınması, Rusya ve Türkiye arasında yapılacak olan ikili anlaşmalar ile Türkiye vatandaşlarına çifte vatandaşlık hakkının verilmesi, bu büyük acıyı anlatan müzelerin açılması, Çerkes dili ve kültürünün korunması adına diğer adımların atılmasıdır. Bunlar Türkiye'den taleplerimiz. Rusya'dan ise soykırım ve sürgünün resmen kabul edilmesi, Çerkesler'den ve diğer Kafkasyalı mağdur halklardan resmi özür dilenmesi, çifte vatandaşlık anlaşmaları ile geri dönüşün ve Kafkasya ile olan ilişkilerin kolaylaştırılması, Kafkasya'daki yerleşim yerlerine eski orijinal isimlerinin iade edilmesidir. Çerkes Soykırımı ve Sürgünü esnasında şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyor, Çerkes Soykırımı'nın tanınmasını talep ediyoruz."

Kaynak: AA