Çerkes soykırımı kabul edilmeli
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Çerkes soykırımı kabul edilmeli

Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği Başkanı Nesrin Alpan, Kafkasya'da yaşanan soykırım ve sürgünün 156'ncı yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Çerkes soykırımı kabul edilmeli
21.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:29

Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği Başkanı Nesrin Alpan, Kafkasya'da yaşanan soykırım ve sürgünün 156'ncı yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

21 Mayıs 1864'ün dünyadaki bütün Çerkesler tarafından soykırım ve sürgün günü olarak anıldığına dikkat çeken Alpan; Çarlık Rusya'nın 156 yıl önce Kafkas halkları üzerine uyguladığı orantısız güç sonunda, eli silah tutan büyük bir Çerkes nüfusunun şehit olduğunu sağ kalanların ise eşi benzeri görülmemiş bir zulüm, soykırım ve sürgüne tabi tutulduğunu belirtti.

Büyük toplumsal olayların tüm insanlığın sorunu olduğunu ifade eden Alpan, "Olayları görmezden gelmek, yardım çığlıklarına duyarsız kalmak, zulme destek vermektir. Zulme dur demenin bedeli ağırdır. Biz Çerkesler zulme dur demenin bedelini ağır ödedik ve ödemeye de devam ediyoruz. Onurlu bir varoluş ve özgürlüğü, canını verebilecek kadar önemseyen Çerkesler olarak bugün, ahirete intikal etmiş olan tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz" dedi.

Rusya Federasyonu'na çağrıda bulunan Alpan, "Çerkes soykırımı bütün ekonomik, sosyal ve siyasal sonuçlarıyla birlikte, resmen kabul edilmeli ve özür dilenmelidir. Soykırım olduğuna dair aranan şey 'kanıt' ise, bunun için sadece ilkeli Rus yazar, siyasetçi ve bilim insanlarının ifadelerine bakmak yeterlidir. Rusya Federasyonu tarafından halk oylamasına sunulacak olan yeni anayasa metnindeki KAFFED Deklarasyonunda dile getirilen maddeler değiştirilmeli ve Çerkeslere ve diğer halklara pozitif ayrımcılık yapılarak, bu tüm halkların Rus insanı ve Rus dili karşısındaki direnci artırılmalıdır. Kafkasya bölgesindeki böl-parçala-yönet zihniyetinden vazgeçilerek, bölgedeki Cumhuriyetlerde örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmalı, sivil toplum ve aktivistler üzerindeki hukuk dışı uygulamalara son verilmelidir. Tüm dünya ülkelerinden anavatanlarına dönmek isteyen Çerkeslerin önündeki her türlü engel kaldırılmalı, çifte vatandaşlık hakkı sağlanmalıdır. Özellikle Suriyeli savaş mağduru Çerkeslerin anavatana dönüş hakkı güvence altına alınmalıdır" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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