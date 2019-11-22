Çerkes köyüne spor salonu müjdesi

22.11.2019 10:21 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:26

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kiçir köyünde, Koopreratif Başkanlığı'nın katkılarıyla inşaatına başlanan spor salonunun, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından tamamlanması için müjdeli haberin verildiği bildirildi.



Çerkes köyü Kiçir Muhtarı Rauf Buhan, "Yapımına başladığımız spor salonu inşaatının tamamlanması için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir AK Parti Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile gerçekleşen istişare sonucu, spor salonunun en kısa sürede tamamlanması için görüş birliğine varıldı. Hayırlı olsun" diye konuştu.



Sporseverler, "Emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz" dediler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA