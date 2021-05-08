Çerkeş Belediyesinden Kovid-19 nedeniyle iş yerlerini açamayan esnafa destek
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Çerkeş Belediyesinden Kovid-19 nedeniyle iş yerlerini açamayan esnafa destek

Çerkeş Belediyesinden Kovid-19 nedeniyle iş yerlerini açamayan esnafa destek
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çerkeş Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerini açamayan kıraathane ve kafe işletmelerine yardımda bulundu.

Çerkeş Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerini açamayan kıraathane ve kafe işletmelerine yardımda bulundu.

Çerkeş Belediyesi Encümeni kararı ile ilçedeki kıraathane ve kafe işetmeleri için 2 bin liralık yardım yapıldı.

İlçedeki esnaflar, Belediye Başkanı Hasan Sopacı'yı ziyaret ederek teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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