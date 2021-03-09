Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı kadın işçilere karanfil dağıttı
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Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı kadın işçilere karanfil dağıttı

09.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:00
Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı kadın işçilere karanfil dağıttı

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın işçilere karanfil dağıttı.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın işçilere karanfil dağıttı.

Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret eden Sopacı, fabrikada çalışan kadınların gününü kutladı.

Sopacı, yaptığı açıklamada, Çerkeş'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün büyük bir coşkuyla kutlandığını belirtti.

Bazı fabrikaların çalışanlarının yüzde 85'inin kadın olduğunu belirten Sopacı, "Çalışan kadın sayısının artması, kendi ayaklarının üzerinde durması ilçemiz için büyük bir övünç kaynağıdır. Kadınlarımız çocuklarını en iyi şekilde yetiştirdikleri gibi ülkemiz ekonomisine de büyük katkılar sağlıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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