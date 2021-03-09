Cerityeniyapan Sosyal Tesisi hizmete hazır
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Cerityeniyapan Sosyal Tesisi hizmete hazır

09.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:51
Cerityeniyapan Sosyal Tesisi hizmete hazır

Şehitkamil Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Cerityeniyapan Mahallesi'nde yapımına başladığı sosyal tesisin inşaat çalışmalarını tamamlayarak hizmete hazır hale getirdi.

Şehitkamil Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Cerityeniyapan Mahallesi'nde yapımına başladığı sosyal tesisin inşaat çalışmalarını tamamlayarak hizmete hazır hale getirdi. Sosyal tesisin tamamlanmasıyla birlikte mahallede yaşanan taziye yeri sıkıntısı çözülmüş oldu.

Şehitkamil Belediyesi, son olarak Cerityeniyapan Mahallesi'ndeki sosyal tesisi tamamladı ve mahalle sakinlerinin kullanabileceği hale getirdi. Kısa sürede yapımı tamamlanan sosyal tesis, mahalle sakinlerini sevindirdi. Toplam 503 metrekare büyüklüğünde 2 katlı olarak inşa edilen Cerityeniyapan Sosyal Tesisi içerisinde, 2 bay 2 bayan taziye evi, mutfak, yemekhane, mescit, tuvalet ve abdest alma yerleri bulunuyor.

"Çok güzel bir sosyal tesis yapıldı"

Yapılan sosyal tesisten dolayı mahalle adına teşekkür eden Cerityeniyapan Mahalle Muhtarı Adnan Aslanoğlu, "Allah, razı olsun Başkanımızdan. Mahallemizi ziyaret ettiklerinde kendisinden bir sosyal tesis yapmaları konusunda ricada bulunmuştuk. Sağ olsun Başkanımız da bizim bu isteğimizi kırmayarak, sosyal tesisin yapılması konusunda söz vermişti. Yapılan incelemeler sonucunda geçtiğimiz aylarda sosyal tesisin yapımına başlandı ve çok kısa bir süre içerisinde tamamlandı. Daha önce taziye olduğu zaman yer konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Sağ olsun belediyemiz, her zaman taziye çadırı gönderiyordu fakat kış aylarında büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Ama şimdi sosyal tesisimiz tamamlandı. Çok güzel bir sosyal tesis yapıldı. Vatandaşlarımız, taziyeleri olduğu zaman gönül rahatlığıyla kullanabilecekler. Hizmetlerinden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Cerityeniyapan Sosyal Tesisi hizmete hazır
Cerityeniyapan Sosyal Tesisi hizmete hazır
Cerityeniyapan Sosyal Tesisi hizmete hazır
Cerityeniyapan Sosyal Tesisi hizmete hazır
Cerityeniyapan Sosyal Tesisi hizmete hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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