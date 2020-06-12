"Çeribaşı" kirazı üreticileri hasat mesaisinde Edirne'nin Enez ilçesinde hasadına başlanan "Çeribaşı" kirazı, Çin'in yanı sıra birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

Edirne'nin Enez ilçesinde hasadına başlanan "Çeribaşı" kirazı, Çin'in yanı sıra birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

İmece usulü çalışan Çeribaşı köylüleri, hasat sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda sosyal mesafe kuralına uyuyor ve maske takıyor.

Dalından özenle tek tek toplanan kirazlar kasalara konulduktan sonra firmalar aracılığıyla başta Çin, İngiltere, İtalya ve Almanya olmak üzere çeşitli ülkelere gönderiliyor.

Enez Esnaf Odası Başkanı ve kiraz üreticisi İzzet Savuran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetiştirdikleri kirazın tadının dillere destan olduğunu söyledi.

Köylülerin üretimi özenle gerçekleştirdiklerini belirten Savuran, "Coğrafi işaret başvurusunda bulunduk. Kirazımızın tadı iklim koşullarından dolayı diğerlerine göre daha farklı. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile aynı zamanda patent çalışmamız da var. Kirazımızı daha çok tanıtarak daha çok insana ulaşmasını sağlayacağız." dedi.

"500 ton civarında kiraz hasat etmeyi bekliyoruz"

Çeribaşı Köyü Muhtarı Tezcan Meriç de köyün yerli kirazının gün geçtikçe ün saldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu yıl 500 ton civarında kiraz hasat etmeyi bekliyoruz. İhracat firmaları alıma başladı. Koronavirüs nedeniyle ürünü toplama noktasında çok sıkıntı yaşadık. Çok şükür salgın hafiflediğinden dolayı biz de gerekli önlemleri aldık. Köylülerimiz burada maskeyle çalışarak kirazı topluyorlar ve mesafe kuralına uyuyorlar. İnşallah sıkıntı olmadan hasadı bitireceğiz."

Meriç, kirazı satın alan 5 firmanın bu ürünleri yurt dışına ihraç ettiğini kaydetti.

Hasada katılan köylülerden Fatma Bülent, kiraz toplamaya sabahın erken saatlerinde başladıklarını belirterek, "Ağaçlardaki en güzel kırmızı ve iri kirazları topluyoruz. Kirazımızın tadı çok güzel, tatlı." dedi.

Kiraz toplayan Sinem Akıncı ise akşam saatlerine kadar hasadın devam ettiğini anlattı.

Bahçelerde imece usulü çalıştıklarını söyleyen Akıncı, "Güzel, büyük ve kırmızı olanları topluyoruz. Böyle hep birlikte hasat yapmak çok güzel oluyor. Hem muhabbet ediyoruz hem de kirazı topluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA