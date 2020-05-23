Çerez pahalıya patladı
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Çerez pahalıya patladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen aracıyla bayram çerezi almaya giden sürücüye ceza yazıldı.

Çerez pahalıya patladı
23.05.2020 17:41 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:44

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen aracıyla bayram çerezi almaya giden sürücüye ceza yazıldı.

Korona virüse karşı tedbirler sürüyor. Bu kapsamda Ramazan Bayramı'nı içine alan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Bu kapsamda bugün marketler,bakkallar ve kasaplar saat : 10.00 ile 17.00 arasında açık kaldı. Vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için kendisine en yakın olan bölgedeki yere yaya olarak gidip alışverişini yaptı. Bunlara uymayanlara ise ceza yazıldı. Kısıtlama kapsamında İnegöl'de polis ekipleri tüm noktalarda titiz bir şekilde görevlerini sürdürdü.

Araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi, Yapılan kontrollerde annesiyle birlikte aracıyla çerez almaya giden genç ceza yemekten kurtulamadı. Polisler tarafından ceza sonrası tekrar geri gönderilen şahıs çerez alamadan giderken anne ve oğulluğa toplamda 6 Bin 364 lira ceza kesildiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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