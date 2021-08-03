Çerez fabrikası alev alev yandı
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Çerez fabrikası alev alev yandı

Çerez fabrikası alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce'de çerez fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Düzce'de çerez fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Gökyüzünü kara dumanlar kaplarken, yangın drone ile havadan görüntülendi.

Yangın Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Şimşir Mahallesi'nde bulunan çerez fabrikasının baca kısmından henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrasında bölgeye Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahale ile yangının büyümesini engelleyen Kaynaşlı Belediyesi'ne, Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangın iki belediyenin çalışması ile kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Gökyüzünü kara dumanlar kaplarken, yanan fabrika havadan görüntülendi.

"HERHANGİ BİR SIKINTI YOK"

Yangın sonrasında Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin bölgeye gelerek ekiplerin çalışmasını takip etti. Başkan Şahin, "Şu anda kontrol altına alınmış durumda. Ekiplerimiz burada çalışmalar devam ediyor. Maddi hasar var. Bacadan çıktığı söyleniyor. Şu anda herhangi can kaybı ve yaralılarımız yok. Bir sıkıntı olmadan söndüreceğiz. Maddi hasar bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Yangın sebebi ile işçiler korku dolu anlar yaşarken, alevlerin söndürülmesi için yoğun çaba sarf ettiler.

(Enes Bektaş-Ali Yıldız/İHA)

Çerez fabrikası alev alev yandı
Çerez fabrikası alev alev yandı
Çerez fabrikası alev alev yandı
Çerez fabrikası alev alev yandı
Çerez fabrikası alev alev yandı
Çerez fabrikası alev alev yandı
Çerez fabrikası alev alev yandı
Çerez fabrikası alev alev yandı
Çerez fabrikası alev alev yandı
Çerez fabrikası alev alev yandı
Çerez fabrikası alev alev yandı
Çerez fabrikası alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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