Ceren Özdemir kimdir? Ceren Özdemir'in katili kimdir? Ceren Özdemir neden öldü?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ceren Özdemir kimdir? Ceren Özdemir'in katili kimdir? Ceren Özdemir neden öldü?

03.12.2020 11:50 | Son Güncelleme: 03.12.2020 11:53
Ceren Özdemir kimdir? Ceren Özdemir'in katili kimdir? Ceren Özdemir neden öldü?

Geçtiğinmiz aylarda Türkiye'yi sarsan bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir kimdir? Ceren Özdemir neden öldü?

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran tabiri caizse keyfi bir cinayete kurban giden, davası ise aylardır süren Ceren Özdemir kimdir? Ceren Özdemir neden öldü?

CEREN ÖZDEMİR KİMDİR?

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan balerin Ceren Özdemir, Altınordu ilçesinde bulunan evine girerken Özgür A. isimli firari bir suçlu tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Antrenman sonrası geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren Özgür A.'nın bıçaklı saldırısıyla hayatını kaybetti.

CEREN ÖZDEMİR'İN KATİLİ KİM?

Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A. (35), olaydan önce güvenlik kameralarına yansıyan ve polis tarafından saklandığı evde yakalandıktan sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

İlgili Haberler

Cüneyt Özdemir kimdir? Cüneyt Özdemir kaç yaşında, nereli?
Cüneyt Özdemir kimdir? Cüneyt Özdemir kaç yaşında, nereli?
Nihat Özdemir kimdir? Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli? Nihat Özdemir Fenerbahçe görevi!
Nihat Özdemir kimdir? Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli? Nihat Özdemir Fenerbahçe görevi!
Fenomen Alexis Sharkey kimdir? Neden öldü?
Fenomen Alexis Sharkey kimdir? Neden öldü?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ali Babacan İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ivana Sert Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Fatih Terim Nacer Chadli Samet Aybaba Ali Palabıyık Tolga Ciğerci
Tüm Haberler İzmir Aralık Pfizer İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ceren Özdemir kimdir? Ceren Özdemir'in katili kimdir? Ceren Özdemir neden öldü? - Ordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 11:54:44. #1.14#
title