Ceren Özdemir kimdir? Ceren Özdemir'in katili kimdir? Ceren Özdemir neden öldü?

Geçtiğinmiz aylarda Türkiye'yi sarsan bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir kimdir? Ceren Özdemir neden öldü?

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran tabiri caizse keyfi bir cinayete kurban giden, davası ise aylardır süren Ceren Özdemir kimdir? Ceren Özdemir neden öldü?

CEREN ÖZDEMİR KİMDİR?

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan balerin Ceren Özdemir, Altınordu ilçesinde bulunan evine girerken Özgür A. isimli firari bir suçlu tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Antrenman sonrası geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren Özgür A.'nın bıçaklı saldırısıyla hayatını kaybetti.

CEREN ÖZDEMİR'İN KATİLİ KİM?

Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A. (35), olaydan önce güvenlik kameralarına yansıyan ve polis tarafından saklandığı evde yakalandıktan sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.