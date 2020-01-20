: Ceren Özdemir'in komşuları mahkeme kararını değerlendirdi - ORDU

20.01.2020 15:45 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:46

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan yargılanan sanık Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını, Özdemir'in komşuları değerlendirdi.

Özdemir ailesinin ikamet ettiği Zaferi Milli Mahallesi'nin sakinleri, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkeme tarafından sanıkla ilgili verilen cezaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mahalle sakinlerinden İpek Kuzu, Ceren Özdemir'in çok iyi biri olduğunu vurgulayarak, "Çocuğun bir kötülüğü yoktu, okuldan eve geliyor, tekrar okula gidiyordu. Olayı duyduğumda üzülmek ne, şoka girdim." dedi.

Kuzu, mahkemenin kararını doğru bulduğunu söyledi.

Hayati Aydın ise "Cezanın daha da ağır olması lazım ki bir daha böyle bir olay olmasın. Örnek olsun, kimse böyle bir şeye teşebbüs etmesin." ifadesini kullandı.

Selma Öztürk de sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının iyi olduğunu kaydetti.

Vatandaşlardan Şenel Mağden, Ceren Özdemir'i tanıdıklarını ve olaya çok üzüldüklerini ifade etti.

Olay

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık'ta Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında bugün, Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan yargılanan sanık Özgür Arduç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmadığını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırmıştı.

Kaynak: AA

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