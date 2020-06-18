Ceren Özdemir'in katili yeniden hakim karşısında
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Ceren Özdemir'in katili yeniden hakim karşısında

Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürüp, yakalanacağı sırada da iki polis memurunu yaralayan katil Özgür Arduç, yeniden hakim karşısına çıktı.

Ceren Özdemir'in katili yeniden hakim karşısında
18.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:22

Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürüp, yakalanacağı sırada da iki polis memurunu yaralayan katil Özgür Arduç, yeniden hakim karşısına çıktı.

Ordu'da, 3 Aralık 2019 tarihinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i doğum gününe 3 gün kala bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 'canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Özgür Arduç'un, yakalandığı sırada da iki polis memurunu bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın üçüncü duruşması görüldü.

Olayın işlendiği günün ardından polis ekipleri tarafından yakalanacağı esnada Zeki Çelik ve Haydar Değerli isimli polis memurlarını da bıçakla yaralayan katil Özgür Arduç, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 Şubat ve 31 Mart tarihlerinde hakim karşısına çıkmış, polis memuru Zeki Çelik için Adli Tıp Kurumundan sağlık raporu istenmiş ve mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarih olan bugüne ertelemişti.

Özgür Arduç bugün Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında maske takılarak Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yeniden hakim karşısına çıktı. Polisleri yaralamaktan görülen davada katil Özgür Arduç, söyleyecek bir sözünün olmadığını belirtti.

Mahkeme heyetinin 31 Mart tarihinde, Zeki Çelik'in yaralanmasının organ işlevinin sürekli zayıflaması ve yitirilmesi noktasında değerlendirilmesi için Ordu Adli Tıp Kurumu'ndan istediği kati rapor henüz mahkemeye ulaşmadığı için dava ileri bir tarihe ertelendi.

(Selim Kuşcu/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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