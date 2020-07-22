Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Ceren Özdemir nasıl öldü?
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Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Ceren Özdemir nasıl öldü?

Ceren Özdemir cinayetinde katil Özgür Arduç, hakkındaki cezanın bozulması için Yargıtay'a başvurdu. Ceren Özdemir olayı ile ilgili sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor.

Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Ceren Özdemir nasıl öldü?
22.07.2020 17:14 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:18

İstinaf başvurusunun reddedilmesinden sonra, hakkında verilen müebbet hapis cezasına karşı Yargıtay'a temyiz başvurusu yapan Özgür Arduç, mahkemenin verdiği kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürdü.

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç, hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının, "usul ve yasaya aykırı olduğu" gerekçesiyle Yargıtay'a temyiz başvurusu yaptı.Katil Arduç aldığı müebbet hapis cezasına karşı ilk olarak "eksik inceleme yapıldığı" gerekçesiyle istinaf başvurusu yaptı. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi 19 Haziran'da verdiği kararda, Ceren'in katili Özgür Arduç'un Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamasının hukuka uygun olduğuna görüşüyle başvuruyu reddetti. Katil Arduç, istinaf mahkemesinden sonra Yargıtay'a temyiz başvurusu yapma hakkını da kullandı. Avukatı aracılığıyla 14 Temmuz'da Yargıtay'a başvuru yapan Özgür Arduç istinaf başvurusunun reddedilmesi nedeniyle temyiz kanun yoluna başvurma zorunluluğunun hasıl olduğunu belirtti.

CEREN ÖZDEMİR'İN KATİLİ CEZADAN KURTULMAK İÇİN HER YOLU DENİYOR

Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 20 Ocak'ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen katil Özgür Arduç, duruşmada akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek, "Raporda 'Aklım yerinde' deniyor. Deli olmam için ne yapmam gerek. Ruh ve sinir hastanesine gittim, doktor beni anlamadı, ben de onu. Akıl sağlığım yerinde değil, yeniden rapor istiyorum" diyerek akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürdü. Mahkeme, Arduç'un talebini reddetti. Adli Tıp Kurumu incelemesine gerek olmadığı kanaatiyle karar açıklandı. Arduç'un avukatı tarafından yapılan başvuruda öncelikle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının bozulması, dosyanın yeniden incelenmek üzere mahkemesine gönderilmesi ve lehe olan hükümlerin uygulanması istendi.

CEREN ÖZDEMİR NASIL ÖLDÜ?

Ceren Özdemir'in katil zanlısı, 'Bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım' ifadesini kullandı. Cinayetten önce bir kapüşonlu mont satın aldığını ve cinayet günü Ceren Özdemir'i yaklaşık 4 kilometre takip ettiğini söyleyen zanlı, çantasını gasbetmeyi düşündüğü Özdemir'in kendisinden güçsüz olduğunu değerlendirip, evine kadar izlediğini belirtti. Katil zanlısı "Zıpkın almayı düşündüm. Ceren'i gözüme kestirdim, biraz takip ettim. Karşıma yaşlı adam çıktı, büfeye attım kendimi. Takip etmeye devam ettim, fırsat bulduğumda öldürdüm" ifadelerini kullandı.

CEREN ÖZDEMİR OLAYINDA NELER OLMUŞTU?

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık'ta Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de iki kez "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.İddianamelerde, sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunulmuştu.

KATİLE "CEZAİ EHLİYETİ TAM" RAPORU VERİLMİŞTİ

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 23 Aralık'taki ilk duruşmasında SEGBİS aracılığıyla hakim karşısına çıkan sanık Arduç'un, ifadesi sırasında akıl hastası olduğunu beyan etmesi üzerine rapor alınmasına karar verilmişti.Sanık Arduç, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinden 24 Aralık'ta Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmişti.Kontrolde cezai ehliyetinin tam olduğu tespit edilen Arduç ile ilgili raporun detayları ortaya çıkmıştı.Sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin 3 doktorun oy birliğiyle hazırladığı raporda, şu tespitlere yer verilmişti:"Adı geçenin psikiyatrik muayenesinde bilinci açık, koopere, oryante, affekti ötimik, düşünce içeriği normal, hezeyan, halüsinasyon tespit edilmedi, gerçeği değerlendirme, yargılama ve soyutlama normal, şahsın 3 Aralık 2019 tarihinde işlediği iddia olunan 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçuna karşı TCK'nin 32/1 ve 32/2 maddelerinden istifade edemeyeceği, cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirir sağlık kurulu raporu oy birliği ile verildi."

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