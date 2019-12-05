Ceren Özdemir'in katil zanlısı, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklı saldırı sonucu öldüren Özgür Arduç, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklı saldırı sonucu öldüren Özgür Arduç, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak Ordu Adliyesi'ne gönderilen Özgür Arduç'un savcılıktaki ifadesi tamamlandı.
Zanlı, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.