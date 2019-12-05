Ceren Özdemir'in katil zanlısı, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi
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Ceren Özdemir'in katil zanlısı, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklı saldırı sonucu öldüren Özgür Arduç, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

05.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:16
Ceren Özdemir'in katil zanlısı, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi

'nun ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi 'i bıçaklı saldırı sonucu öldüren Özgür Arduç, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak Ordu Adliyesi'ne gönderilen Özgür Arduç'un savcılıktaki ifadesi tamamlandı.

Zanlı, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: AA
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