Ceren Özdemir'in katil zanlısı: "O gün birini öldürmek istedim"

05.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:50

Ordu'da evinin önünde balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür A'nın sorgusu sürüyor.

Katil zanlısı Özgür A., "O gün birini öldürmek istedim. Kızı tanımıyorum. Çantasında para olduğunu düşündüm. Zayıf güçsüz gördüğüm için takip ettim. Ablası balkondan beni görüp dikkatli bakınca kızı öldürdüm. Yakalayan polisleri de öldürecektim" dedi.

Olayın ardından 24 saat içinde polisin sıkı takibi sonucu yakalanan ve Emniyet Müdürlüğünde sorgusu süren katil zanlısı Özgür A'nın hastanede yapılması gereken sağlık kontrolü de tedbir amaçlı sorgu odasında yapıldı. Tutarsız ve dengesiz konuşmasıyla dikkat çeken Özgür A'nın psikologlar tarafından yapılan muayenesinde 'amok rahatsızlığı' olduğu belirlendi.

"BIÇAĞI BİR MARKETTEN ÇALDIM"

Aralarında adam öldürmeye teşebbüs, yaralama, gasp, uyuşturucu temin etme ve satışını yapma gibi suçlardan 12 suç kaydı bulunan, hükümlü olarak bulunduğu açık cezaevinden izine çıktığı gün geri dönmeyerek firar eden ve Ceren Özdemir'in ölümüne sebep olan Özgür A'nın sorgusunda, "O gün birini öldürmek istedim. Olayda işlediğim bıçağı bir marketten çaldım. Üstümdeki kıyafetleri bir mağazadan çaldım. Ceren Özdemir'i tanımıyorum. Bir iş merkezinin önünden itibaren evine kadar takip ettim. Çantasında para olduğunu düşündüm. Bir anda aklıma koyarak takip ettim. Zayıf güçsüz gördüğüm için takip ettim. Evin önüne geldiğimizde balkona çıkan ablası beni gördü ve çok dikkatli baktı. Panik yaptım. Anahtarları atınca eve gireceği sırada saldırdım. Direnmeye çalıştı ama öldürdüm. Olaydan sonra kaçtım. Yakalandığım sırada polisleri de öldürecektim. Ben benim olmayan her şeye sahip olmak istiyorum, kafama koyduğumu yapmak istiyorum" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Cinayet zanlısının bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

(Metin Akyürek - Selim Kuşcu/İHA)

Kaynak: İHA