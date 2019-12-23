Ceren Özdemir'in katil zanlısı hakim karşısına çıkıyor (1)
Haberler » Güncel » Ceren Özdemir'in katil zanlısı hakim karşısına çıkıyor (1) - Haber

Ceren Özdemir'in katil zanlısı hakim karşısına çıkıyor (1)

Ordu Adliyesi önündeki protesto Protestocu kadınlar toplu halde Kadınların slogan atması Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç'un, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası...

23.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:46
Ceren Özdemir'in katil zanlısı hakim karşısına çıkıyor (1)

Adliyesi önündeki protesto

Protestocu kadınlar toplu halde

Kadınların slogan atması

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi 'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç'un, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanacak. Sivil toplum örgütleri sabah saatlerinde geldikleri Ordu Adliyesi önünde cinayeti protesto etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ceren Özdemir'in katil zanlısı hakim karşısına çıkıyor (1)
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler