Ceren Özdemir'in katil zanlısı hakim karşısına çıkıyor (1)
Ordu Adliyesi önündeki protesto Protestocu kadınlar toplu halde Kadınların slogan atması Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç'un, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası...
Ordu Adliyesi önündeki protesto
Protestocu kadınlar toplu halde
Kadınların slogan atması
Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç'un, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanacak. Sivil toplum örgütleri sabah saatlerinde geldikleri Ordu Adliyesi önünde cinayeti protesto etti.