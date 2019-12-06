: Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi

06.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:12

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in ismi, Beyoğlu'nda bir parka verildi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Mahalle Bahçeleri" projesi kapsamında, Kaptanpaşa Mahallesi'nde park açıldı.

Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ilçe tarihi bir yer olduğu için park sayısının az olduğunu söyledi.

Seçim döneminde çocuklara ve gençlere park sözü verdiklerini hatırlatan Yıldız, "Buraları çocuklar için oyun parkı ve yeşil alan haline getireceğiz. Bugün ilkini açtık. Beyoğlu'nun 39 noktasında yerlerimizi tespit ettik. Mülkiyetinin tespitleriyle beraber 5 noktada bu tür oyun alanlarımız, mahalle bahçelerimiz var. Amacımız çocuklarımız mahalleden kopmadan, okul çıkışlarında ve hafta sonlarında gelip burada basketbol, voleybol oynasınlar." dedi.

Yıldız, parka, Ordu'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in isminin verildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ceren Özdemir kızımız vahşice katledildi. Bugün de onu doğum günü. Biz de Beyoğlu'nda adının yaşaması için bugün açılışını yaptığımız mahalle bahçesine Ceren Özdemir'in ismini verdik. Her şey çocuklarımız için. Onların daha çok toprakla ve oyunla meşgul olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Açılışın ardından Ceren Özdemir Mahalle Bahçesi'ni gezen Başkan Yıldız, gençlerle basketbol oynadı.

Törene AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş'un yanı sıra çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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