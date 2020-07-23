Ceren Özdemir'in babası, Pınar Gültekin'in ailesine taziyelerini iletti
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Ceren Özdemir'in babası, Pınar Gültekin'in ailesine taziyelerini iletti

Ordu'da, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Ceren Özdemir'in babası, Pınar Gültekin'in ailesine taziyelerini iletti
23.07.2020 14:03 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:24

Ordu'da, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Baba Yılmaz Özdemir, gazetecilere, Pınar Gültekin'in ağabeyi Vedat Gültekin ile telefonda görüştüğünü ve birbirlerine taziyelerini ilettiklerini söyledi.

Acılarının dinmediğini dile getiren Özdemir, "Yani o aile de çok üzgün. Bugün taziyeleri kabul ediyorlarmış, dün defin etmişler Pınar Gültekin'i. Üzüldük, hepimiz üzülüyoruz. Toplum olarak üzülüyoruz, ülke olarak üzülüyoruz. Dünya üzülüyor bu tür olaylara." ifadesini kullandı.

Özdemir, kendisinin de aynı acıları yaşadığını belirterek, "Onlar da çok derin acı içindeler şu anda. Yani ailenin içinde tarifi imkansız bir acı var. Bizim yaşadığımız, hissettiğimiz her şeyi şu anda hissediyor onlar. Onların da çok üzüldüğüne eminim Ceren'e. Çünkü ülke üzüldü, dünya üzüldü." dedi.

Bir gazetecinin, Ceren Özdemir cinayetinin faili Özgür Arduç'un istinaf başvurusunun reddedilmesine ilişkin sorusu üzerine Özdemir, şunları söyledi:

"Yargıtayın da reddedeceğine eminim. Bu cani, bunun gibi canileri şimdi düşündüğün zaman, yani ona karar verecek Yargıtaydaki insanların kendini bizim yerimize koyması gerekiyor. Bizim yaşadığımız acıyı kimse yaşamasın ama yani bizim yaşadığımızı ne kadar hissediyorlar, onu bilmiyorum. Ona göre karar verirler diye düşünüyorum."

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Cinayetin faili Özgür Arduç'a, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA

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