Ceren Özdemir cinayetinin zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı

04.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:43

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin dün geceden itibaren çalışmalarını sürdüren polis, Altınordu ilçesinde şüpheli bir kişi belirledi. Euronews.com'da Görüntüle