Ceren Özdemir cinayetinin zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
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Ceren Özdemir cinayetinin zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yeni bir şüpheli yakalandı.

04.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:43
Ceren Özdemir cinayetinin zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı

Ordu'nun ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi 'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin dün geceden itibaren çalışmalarını sürdüren polis, Altınordu ilçesinde şüpheli bir kişi belirledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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