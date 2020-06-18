Ceren Özdemir cinayetinin faili, polisleri yaralamasıyla ilgili üçüncü kez hakim karşısına çıktı
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Ceren Özdemir cinayetinin faili, polisleri yaralamasıyla ilgili üçüncü kez hakim karşısına çıktı

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Özgür Arduç'un, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın üçüncü duruşması görüldü.

Ceren Özdemir cinayetinin faili, polisleri yaralamasıyla ilgili üçüncü kez hakim karşısına çıktı
18.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:11

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Özgür Arduç'un, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın üçüncü duruşması görüldü.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık avukatı katıldı.

Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Arduç ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Mahkeme başkanı, polis memuru Zeki Çelik hakkında Adli Tıp Kurumundan kati raporun gelmediğini belirtti.

Söz verilen sanık Arduç, "Söyleyeceğim bir şey yok." dedi.

Mahkeme heyeti, söz konusun raporun gelmemesi nedeniyle duruşmayı 24 Eylül'e erteledi.

Olay

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması nedeniyle de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan iki kez cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.

İddianamelerde, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunulmuştu.

Arduç'a, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin davanın 20 Ocak'ta görülen ikinci duruşmasında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Sanık Arduç'un, polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın 31 Mart'ta görülen ikinci duruşmasında, polis memuru Çelik hakkında adli tıp kurumundan kati rapor istenmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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