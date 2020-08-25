Ceren Özdemir cinayetinde ihmal soruşturmasında ailenin itirazı reddedildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ceren Özdemir cinayetinde ihmal soruşturmasında ailenin itirazı reddedildi

ORDU 1. Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetinde, katil Özgür Arduç'un açık cezaevine çıkması, firar ve yakalanma sürecindeki ihmal iddialarına ilişkin ailenin yaptığı itirazı ret etti.

Ceren Özdemir cinayetinde ihmal soruşturmasında ailenin itirazı reddedildi
25.08.2020 18:25 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:29

ORDU 1. Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetinde, katil Özgür Arduç'un açık cezaevine çıkması, firar ve yakalanma sürecindeki ihmal iddialarına ilişkin ailenin yaptığı itirazı ret etti. 

Ordu 1. Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetinde kamu görevlilerinin ihmali olduğu iddiasıyla yapılan soruşturmada verilen takipsizlik kararına, ailenin yaptığı itirazı reddetti. Ordu Cumhuriyet Savcılığı Ceren'in öldürülmesi olayında katil Özgür Arduç'un açık cezaevine alınması, firar etmesi ve yakalanması süreçlerinde ihmalleri olduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında başlatılan soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Ordu Cumhuriyet Savcısı Ali Fuat Saruhan tarafından yapılan soruşturmada, kamu görevlilerinin ihmali ve kusurlu davranışı olmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. 

HAKİM DE KAMU GÖREVLİLERİNİN İHMALİ YOK KARARI VERDİ

Ceren Özdemir'in ailesi avukatları aracılığıyla takipsizlik kararına itiraz etti. İtiraz talebini görüşen mahkeme, savcılığın takipsizlik gerekçelerinin yerinde olduğuna, kamu görevlileri hakkında olayla ilgili ihmal ve kusur nedeniyle dava açılmasına yer olmadığına, dosya kapsamı itibariyle yasaya aykırı bir yön bulunmadığına, suçun yasal unsurlarının oluşmadığına karar verdi.

Ceren Özdemir'in ailesi adına avukatları Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz tarafından yapılan suç duyurusunda, katil Arduç'un 6 hücre cezası, 2 etkinlik yasağı olmak üzere 8 disiplin dosyasına rağmen açık cezaevine alındığı, firar edeceğini cezaevi psikoloğuyla yaptığı görüşmede açıkça ifade ettiği ayrıntılı olarak açıklanarak, cezaevi, adliye ve kolluk görevlilerinin görev/ hizmet kusurlarının tespit edilerek, haklarında dava açılması istendi. Yaklaşık 5 ay süren soruşturma sonunda Ordu Cumhuriyet Savcısı Ali Fuat Saruhan takipsizlik kararı verdi.

İYİ HAL TESPİTİ VE AÇIK CEZAEVİNE AYRILMA KARARINDA KUSUR YOK 

Savcılık takipsizlik kararında hükümlü Özgür Arduç'un Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Açık Ceza İnfaz Kurumu'na ayrılması işlemlerinin Açık Ceza İnfaz Kurumları'na Ayrılma Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler doğrultusunda usulüne uygun bir şekilde yapıldığını bildirdi. Hükümlü Arduç hakkında iyi hal tespiti görüş bildirme kararı alınmasında ve açık ceza infaz kurumlarına ayırma kararı verilmesinde ilgili personelin ihmali veya kusurlu bir davranışının tespit edilemediği belirtildi.  

KALDIĞI CEZAEVİNİN FİRARA KARŞI ENGELLERİ VE DIŞ GÜVENLİK GÖREVLİSİ YOKKararda hükümlü Özgür Arduç'un firar ettiği Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurum olduğu hatırlatıldı. Hükümlülerin yatış saatine kadar bahçede serbestçe dolaşma imkanlarının bulunduğu belirtilen takipsizlik kararında "Bu sebeple hükümlü Özgür Arduç'un dış güvenlik görevlisi bulunmayan kurumun duvarından atlayarak firar etmesi olayında, olay günü kurumda görevli infaz koruma memurları ve kurum yetkililerine atfedilebilecek herhangi bir ihmali veya kusurlu davranışın bulunmadığı" belirtildi.

FİRARDAN 18 SAAT SONRA YAKALAMA UYARISI VERİLMESİNDE İHMAL VE KUSUR YOKFirar olayının tespit edilmesinden sonra, makul süre içerisinde ilgili kolluk birimlerine ve cumhuriyet başsavcılığına firar olayının haber verildiği bildirilen kararda "Firar olayının kolluk birimlerine ve cumhuriyet başsavcılığına haber verilmesinde kurum yetkililerinin herhangi bir ihmali veya kusurlu davranışının bulunmadığı, firar olayının kurum yetkilileri tarafından cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi sonrası yakalama emrinin 1 Aralık 2019 tarihinde saat 09.44.56'da UYAP sistemi üzerinden oluşturulduğu, saat 10.37.22'de nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından onaylandığı, nöbetçi zabıt katibinin saat 18.28.21'de onay işlemini tamamladığı, Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı'na (KİHBİ) yakalama uyarısı verildiğiö anlatıldı. Kararda firar olayı gerçekleştiği saatten yaklaşık 18 saat sonra KİHBİ'ye yakalama uyarısının verilmiş olmasında herhangi bir ihmali veya kusurlu davranışın bulunduğundan bahsedilemeyeceği belirtildi.

CEZAEVİ ÇEVRESİNDE KONTROL YAPILDIKolluk ekiplerine haber verilmesinden sonra Ordu İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezi tarafından ekip, istasyon ve uygulama noktalarına firar olayının ve şahsın eşkal bilgilerinin telsiz anonsuyla bildirilerek duyarlı olunmasının istendiği bildirilen kararda "Perşembe İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından 01.00-03.00 saatleri arasında yapılan önleyici kolluk devriyesinde cezaevi çevresinde kontrol yapılarak şahsın yakalanmasına çalışıldığı; firar eden şahsın yakalanması sürecinde kolluk ekiplerinin ihmali veya kusurlu bir davranışının tespit edilemediğiö belirtildi. Savcılık takipsizlik kararında şüphelilerin iddia olunan suçu işlediklerine dair kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak herhangi bir delilin elde edilemediğinin anlaşıldığı, şüpheliler hakkında iddia olunan suçtan kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği bildirildi.

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Güncel
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Ekonomi
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim Güncel
Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim
Son Dakika: Dolar 7,4050 tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor Ekonomi
Son Dakika: Dolar 7,4050 tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi 3. Sayfa
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor
Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor
Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti
Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti
Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak
Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Berat Albayrak Mustafa Şentop Aleksandr Lukaşenko Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Alişan Sezen Aksu Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Fuat Çapa Caner Erkin Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Tv Sel Kaza Adana
Şu an buradasınız: Ceren Özdemir cinayetinde ihmal soruşturmasında ailenin itirazı reddedildi - Ordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 18:29:27. #1.15#
title