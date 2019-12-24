Ceren Özdemir cinayeti sanığı akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a sevk edildi

24.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:58

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Özgür Arduç'un, sevk edildiği Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesindeki işlemleri tamamlandı.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dün yapılan ilk duruşmasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hakim karşısına çıkan cinayet sanığı Arduç'un, ifadesi sırasında akıl hastası olduğunu beyan etmesi üzerine, akıl sağlığının tespit edilmesine karar verildi.



Sanık, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.



Arduç, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden cezaevi aracıyla Elazığ'a götürüldü.

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yapılan tespit ve işlemlerin ardından sanık Arduç, tutuklu bulunduğu Van'daki cezaevine gönderildi.

Olay



Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık'ta Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.



Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de iki kez "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.

Kaynak: AA