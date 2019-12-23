Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (2)

23.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:02

CEREN'İN AİLESİ DURUŞMADA

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılanması sürüyor.

Kaynak: DHA

Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Aile ve Çalışma Bakanlığı, müdahil 3 avukatla katıldı. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve Ceren Özdemir'in annesi Gülfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir de duruşmada hazır bulundu. Yoklama alınmasıyla başlayan duruşmada, dava dosyası kapsamında 6 tanık ve avukatlar dinlenecek. Hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve ceza indirimi uygulanmaması talep edilen katil zanlısı Özgür Arduç ise tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılacak.