Ceren Özcan: Pandemi sonrası seyahat trendleri değişecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ceren Özcan: Pandemi sonrası seyahat trendleri değişecek

10.12.2020 08:29 | Son Güncelleme: 10.12.2020 08:33
Ceren Özcan: Pandemi sonrası seyahat trendleri değişecek

Çin'in Wuhan kentinde tespit edildikten sonra tüm dünyayı saran koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında hiç şüphesiz turizm geliyor.

Çin'in Wuhan kentinde tespit edildikten sonra tüm dünyayı saran koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında hiç şüphesiz turizm geliyor. Pandemi sürecinde seyahat alışkanlıkları zorunlu olarak değişti, salgın sonrasında da bu alanda büyük yenilikler olması bekleniyor. Seyahat ve turizm sektöründeki değişiklikleri, seyahat yazarı Ceren Özcan anlattı.

ALIŞKANLIKLARIMIZDA BÜYÜK DEĞİŞİMLER OLACAK

"Devam etmekte olan salgının kısa, orta ve uzun vadeli sonuçlarını yaşayarak göreceğiz. Aşı çalışmaları devam etse de Covid-19 virüsünün yol açtığı hastalığın henüz kesin bir tedavisi yok. Bu nedenle salgının sosyolojik, psikolojik ve ekonomik anlamda yaşanacak etkileri, belirsizliğini korumaya devam ediyor. Seyahat alışkanlıklarımızda büyük değişimlerin yaşanacağı ise çok açık. Kesin tahminler yapamasak da bazı öngörülerde bulunabiliriz" diyen Özcan, tahminlerini şöyle sıraladı:

YENİ TREND DOĞAYLA İÇ İÇE TATİL

Uzun bir süre seyahat edemeyen tatilciler ve gezginler, seyahat tercihleri hakkında artık çok daha fazla düşünecekler. Eskisinden daha fazla araştıracak ve planlamaya daha çok zaman ayıracaklar.

Doğa, kültür ve wellness turizmine talep artacak. İnsanlar bir süre daha kalabalık yerlerden uzak durup doğayla iç içe olan yerleri tercih edecek.

AYNI YOLCULUKTA FARKLI DENEYİMLER

"Gitmişken..." diye başlayan seyahat planlamaları artacak. İnsanlar aynı yolculukta farklı deneyimler yaşayarak seyahatten elde edecekleri hazzı artırmaya çalışacaklar.

Festivaller, özel günler, kutlamalar, kültürel etkinlikler önem kazanacak.

Butik otellere, bungalovlara, karavan/tekne/yat seyahatlerine, glamping'e, iyi hizmet veren küçük otellere, rezidans ve kiralık evlere olan talep artmaya devam edecek.

YERLİ TURİST ÖNEM KAZANACAK

Lüks seyahat tutkunları için tasarlanmış otellerin sayısı artacak.

Yurtiçi turizm, dünya genelinde önem kazanmaya devam edecek. Ülkeler yerli turiste eskisinden çok daha iyi hizmet verebilmek için rekabet edecek.

E-ticaret siteleri içerisinde seyahat firmalarının da payı artmaya devam edecek. Acenteler, trende uyum sağlamak adına yaratıcı ve rekabetçi yenilikler sunacak.

HİJYEN HEP ÖN PLANDA OLACAK

Hijyen kontrolü, sağlık denetimleri ve temizlikle ilgili her türlü konu, uzun yıllar turizm sektörünün gündeminde kalmaya devam edecek. 

Tüketmeden keşfeden, yolculuğun değerini bilen, gittiği yere uyum sağlayan seyahat severlerin sayısı çoğalacak.

Kaynak: Hürriyet

İlgili Haberler

Özcan Alper'in yeni filmi
Özcan Alper'in yeni filmi
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok
21 kilo verdi! Feyza Civelek'in şaşırtan değişimi
21 kilo verdi! Feyza Civelek'in şaşırtan değişimi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Lütfi Elvan İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Cemal Hünal Sermiyan Midyat
Spor Neymar Erol Bulut Sinan Gümüş Pierre Webo Fatih Terim
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ceren Özcan: Pandemi sonrası seyahat trendleri değişecek - Wuhan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 08:35:38. #1.14#
title