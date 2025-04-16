İmralı heyeti üyesi DEM Partili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi

Hayati riski var! Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi
İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Önder'in kaldırıldığı hastanede

Önder'in kaldırıldığı hastaneye giden ilk isim o oldu
İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
Kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder sağlık sorunlarını bu sözlerle anlatmıştı

Kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder, hastalığını böyle anlatmıştı

Ceren Önder kimdir? Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir kimdir?

Ceren Önder kimdir? Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir kimdir?
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DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Gelişme sonrası Sırrı Süreyya Önder'in özel hayatı merak edildi. Peki, Ceren Önder kimdir? Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir kimdir?

DEM Parti TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ceren Önder kimdir? Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir kimdir, soruları gelişme sonrası merak edilen konular arasında yer aldı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN KIZI CEREN ÖNDER KANDEMİR KİMDİR?

Ceren Önder Kandemir, tanınmış isim Sırrı Süreyya Önder'in tek çocuğu olarak 1992 yılında dünyaya geldi. İlk evliliğini 2015'te Emre Abay ile gerçekleştiren Kandemir, daha sonra Yasin Cem Kandemir ile yeni bir hayat kurdu.

Kandemir ise edebiyat alanındaki yolculuğunu sürdürerek yazarlık kimliğiyle öne çıkıyor. Sosyal ilişkileri ve aile bağlarının yanı sıra, profesyonel yaşamda farklı alanlarda var olan bu isimlerin hikayesi dikkat çekici detaylar barındırıyor.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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