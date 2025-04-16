DEM Parti TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ceren Önder kimdir? Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir kimdir, soruları gelişme sonrası merak edilen konular arasında yer aldı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN KIZI CEREN ÖNDER KANDEMİR KİMDİR?

Ceren Önder Kandemir, tanınmış isim Sırrı Süreyya Önder'in tek çocuğu olarak 1992 yılında dünyaya geldi. İlk evliliğini 2015'te Emre Abay ile gerçekleştiren Kandemir, daha sonra Yasin Cem Kandemir ile yeni bir hayat kurdu.

Kandemir ise edebiyat alanındaki yolculuğunu sürdürerek yazarlık kimliğiyle öne çıkıyor. Sosyal ilişkileri ve aile bağlarının yanı sıra, profesyonel yaşamda farklı alanlarda var olan bu isimlerin hikayesi dikkat çekici detaylar barındırıyor.