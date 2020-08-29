Ceren'in ölümünde 2 şüpheli ek ifade için emniyette
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Ceren'in ölümünde 2 şüpheli ek ifade için emniyette

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cesedinin moloz döküm alanında bulunmasından sonra gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen S.Ö. (22) ve T.Y. (23), savcının ek ifade istemesi üzerine tekrar emniyete getirildi.

Ceren'in ölümünde 2 şüpheli ek ifade için emniyette
29.08.2020 13:14 | Son Güncelleme: 29.08.2020 13:18

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cesedinin moloz döküm alanında bulunmasından sonra gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen S.Ö. (22) ve T.Y. (23), savcının ek ifade istemesi üzerine tekrar emniyete getirildi.

Bornova ilçesinde, iddiaya göre, geçen perşembe akşamı L.A. adlı kadın, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, oğlu T.Y. ve arkadaşı S.Ö.'nün genç bir kızı moloz döküm alanına gömdüğü ihbar etti. Harekete geçen polis ekipleri, S.Ö. ve T.Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanında, Ceren Duman'ın cansız bedeni bulundu.

Cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ceren'in ölümüyle ilgili ayrıntılar, 2 şüphelinin verdiği ifadelerle ortaya çıktı. Ceren Duman'ın erkek arkadaşı S.Ö. ifadesinde, 21 Ağustos günü günlük kiraladıkları eve gittiklerini anlatarak, "Burada uyuşturucu kullandık. Ceren fenalaştı ve ağzından köpükler gelmeye başladı. Daha sonra nefes almadığını fark edince, öldüğünü anladım. Önce korkup, kimseye bir şey söyleyemedim. Ceset evde bir gün boyunca kaldı. Bu arada ne yapacağımı düşündüm. Arkadaşım T.Y.'yi aradım. Birlikte Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanını gidip, gündüz vakti çukur kazdık. Gece de battaniyeye sarıp götürüp, gömdük. Vicdanım el vermedi, kendimi rahat hissedemedim, teslim oldum" dedi. S.Ö.'nün, Ceren Duman ile birlikte çektirdiği ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile diğer paylaşımları sildiği belirlendi. T.Y. de aynı ifadeyi verdi.YARA VE DARP İZİ YOKÖn otopside ise Ceren Duman'ın cesedinde kesici ve delici alet, kurşun, saçma yarası ya da darp izine rastlanmadı. Ölümün uyuşturucu kullanımına bağlı olma ihtimali üzerinde durulurken, Duman'ın kesin ölüm nedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'nda hazırlanacak raporla ortaya çıkacak.SAVCE EK İFADE İSTEDİİşlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcının ek ifade alınmasını  istemesi üzerine emniyete geri getirildi. Ceren Duman'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazesinin ise yakınları tarafından teslim alınması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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