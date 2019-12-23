Ceren'in katilinin ilk ifadeleri
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Ceren'in katilinin ilk ifadeleri

Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, ilk duruşmada SEGBİS sistemi üzerinden verdiği ifadesinde Ceren'i iki defa bıçakladığını söyledi.

23.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:27
Ceren'in katilinin ilk ifadeleri

'in katil zanlısı Özgür Arduç, ilk duruşmada SEGBİS sistemi üzerinden verdiği ifadesinde Ceren'i iki defa bıçakladığını söyledi.


Özgür Arduç'un ilk ifadeleri şöyle:


"Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım. Ondan sonra insanlara her türlü kötülüğü yapmak istedim. İnsanlardan nefret ettim. Her kötülüğü yaptım. Kedi köpek öldürdük. Benim aklı dengem yerinde değil. 2 dk iyi oluyorum 19 dk kötü oluyorum. Ceren'i bir anda gözüme kestirdim. Evinin önüne kadar takip attık ve bir anda bıçaklamaya başladım. Ceren'i iki defa bıçakladım." - ORDU

Kaynak: İHA
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