Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın araması kamerada (2)

09.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:37

BALE KURSU YAKINLARINDAN GEÇMİŞ

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak, öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un (35), cinayetten 1 gün önce, genç kızın bale kursu yakınlarındaki sokakta yürürken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlısının, Ceren'in bale kursunun bulunduğu binanın yanındaki alışveriş merkezi ile iş yerine girdiği; ardından sokakta kalabalık arasında yürüdüğü anlar yer alıyor.

CEREN'İ TAKİP ETMİŞÖzgür Arduç'un, olay günü, Ceren'in yürüdüğü sokaktaki farklı güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, katil zanlısının, Ceren'i bir süre arkasından takip ettiği ardından da karşı kaldırıma geçip, takibini sürdürdüğü anlar yer aldı.GENÇ KIZIN SON GÖRÜNTÜLERİBalerin Ceren Özdemir'e ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de tespit edildi. Görüntülerde, Ceren'in olay günü üniversiteden çıkıp, bale kursuna gittiği, saatler sonra da kurstan çıkarak, evine gitmek için yürüdüğü anlar yer alıyor.GÜVENLİKÇİDEN PARA İSTEMİŞ

Öte yandan Özgür Arduç'un, olaydan 1 gün önce öğle saatlerinde, Ordu Ticaret Borsası'nın önünden geçtiği, buradaki güvenlik görevlisinden para istediği anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Nedim KOVAN/ORDU,

Kaynak: DHA