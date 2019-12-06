Ceren'in katilinin 14 yıl önce bıçakladığı çocuğun babası konuştu

06.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:55

Ordu'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren ve ifadesi kan donduran katil zanlısının 14 yıl önce 21 yaşındayken bıçakladığı Dinçer Akçevre'nin babası Ahmet Akçevre, "Çocuğumu 10 yerinden bıçakladı. 10 gün hastanede yattı, 7 saat ameliyathanede kaldı. İstanbul'dan uçakla kan getirttim ve onu yaşamasını sağladık" dedi.



3 yaşındaki Yetiştirme Yurdu'na verilen Özgür Arduç, kısa bir süre Ordu Yetiştirme Yurdu'nda kaldı. Daha sonra Erzurum Yetiştirme Yurdu'na gönderilen Özgür Arduç, 18 yaşına gelince yurttan ayrıldı. Ayrıldıktan sonra Ordu'ya gelen Özgür Arduç, hırsızlık yaparak yaşamaya başladı.



2005 yılının 6 Ağustos günü o dönem henüz 13 yaşında olan ortaokul öğrencisi Dinçer Akçevre ile tanışan Özgür Arduç, onu kandırarak kaldığı eve götürdü. Burada Dinçer Akçevre'yi öldürmek için ağır bıçak darbeleri ile karnından ve sırtından defalarca bıçakladı. Olayı bir komşunun görmesi üzerine çağrılan ambulans ile Dinçer Akçevre, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İç organları hasar gören ve dalağı alınan Dinçer, 10 gün boyunca komada kaldı.



Ancak bu olayın etkisinden yıllarca konuşamayan Dinçer Akçevre, lise birinci sınıftayken okulu bırakıp, babası Ahmet Akçevre'nin restoranında çalışmaya başladı. Özgür Arduç, saldırının ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. Özgür Arduç bu olaydan sonra 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Dinçer'in babası Ahmet Akçevre, bu olayın ardından oğlunun psikolojisinin çok bozulduğunu, bugün 29 yaşında olmasına rağmen o olayın travmasını atlatamadığını söyledi.



Ahmet Akçevre, "Oğlum o zaman 12-13 yaşındaydı. Deniz kenarında orada tanışıyorlar. Tabii bilmiyor onun nasıl birisi olduğunu. Çocuğuma telefon satmak istediğini söylüyor, onu kandırıyor mahallede kaldığı eve götürüyor. Orada ekmek bıçağı ile sırtından, karnından başka bölgelerinden bıçaklıyor. Bir komşunun yetişmesiyle ambulansla hastaneye kaldırılıyor. 20 gün hastanede kaldı, 7 saat ameliyatta kaldı. Daha ergenlik döneminde bıçak darbeleriyle karşılaştı. Onun için İstanbul'dan kan getirttim. İstanbul'dan Samsun'a uçakla, Samsun'dan Ordu'ya o eski yoldan bir saatte kan getirttim. Şimdi 29 yaşında iyice psikoloji bozuk. Beni de tersliyor. Bir şey söyleyemiyoruz. Devamlı huzursuzuz. Olan o zavallı kızımıza oldu. Kızın babasını tanıyorum bizim meslekten birisi. Onu o halde görmek istemiyorum. Onun nasıl bir travmada olduğunu biliyorum" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA