Ceren'in katilini ablası görmüş (2)
Haberler » Güncel » Ceren'in katilini ablası görmüş (2) - Haber

Ceren'in katilini ablası görmüş (2)

CEREN'İN SON ANLARI KAMERADAOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan...

04.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:42
Ceren'in katilini ablası görmüş (2)

CEREN'İN SON ANLARI KAMERADA

'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor. 

Nedim KOVAN/ORDU,


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler