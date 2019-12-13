Ceren'in katiline, 2 ayrı iddianamede 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi (2)
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Ceren'in katiline, 2 ayrı iddianamede 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi (2)

İDDİANAMELER KABUL EDİLDİOrdu'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı sırada da 2 polis memurunu bıçakla yaralayan Özgür Arduç hakkında hazırlanan 2 iddianame, Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

13.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:08
Ceren'in katiline, 2 ayrı iddianamede 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi (2)

İDDİANAMELER KABUL EDİLDİ

Ordu'da, balerin 'i (20) evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı sırada da 2 polis memurunu bıçakla yaralayan Özgür Arduç hakkında hazırlanan 2 iddianame, Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.  İddianamelerde, Özgür Arduç hakkında 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ve Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edilmişti. 


Kaynak: DHA
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