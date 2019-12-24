Ceren'in katili, 'akıl sağlığı' raporu için Elazığ'a sevk edildi (3)
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Ceren'in katili, 'akıl sağlığı' raporu için Elazığ'a sevk edildi (3)

HASTANE: AKIL SAĞLIĞI TAMOrdu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayıp öldüren Özgür Arduç (35), Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde muayene edildi.

24.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:39
Ceren'in katili, 'akıl sağlığı' raporu için Elazığ'a sevk edildi (3)

HASTANE: AKIL SAĞLIĞI TAM

Ordu'da üniversite öğrencisi 'i (20) bıçaklayıp öldüren Özgür Arduç (35), 'nde muayene edildi. Doktorlar, Arduç'a, 'Akıl sağlığı tam' raporu verdi. 20 Ocak'ta hakim karşısına çıkarılacak olan Arduç, yeniden Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne götürüldü.


Kaynak: DHA
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