Ceren'in katili, 'akıl sağlığı' raporu için Elazığ'a sevk edildi (3)
AKIL SAĞLIĞI TAMOrdu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç (35), Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde muayene edildi.
24.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:38
AKIL SAĞLIĞI TAM
Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç (35), Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde muayene edildi. Doktorlar, Arduç'a, 'Akıl sağlığı tam' raporu verdi. 20 Ocak'ta hakim karşısına çıkarılacak olan Arduç, yeniden Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne götürüldü.
Kaynak: DHA