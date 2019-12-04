: Ceren'in katili, 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş

04.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:46

ORDU Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A.'nın 14 yıl önce yine Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü, 13 yıl boyunca kaçtığı, 2018 yılında da hırsızlık yaparken suçüstü yakalandığı ortaya çıktı.

Polisin başarılı operasyonuyla yakalanan Özgür A.'nın sabıka kaydının kabarık olduğu öğrenildi. Yakalanma anında 2 polis memurunu da bıçaklayarak, yaralayan Özgür A., 2005 yılında Ordu'da bir çocuğu öldürdü. Cinayetin ardından kaçan zanlı, firari olarak yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkındaki yakalama kararı doğrultunda her yerde aranan Özgür A., 2018 yılında hırsızlık yaparken suçüstü ele geçirildi.

Poliste 20 ayrı hırsızlık suçundan kaydı da bulunan Özgür A., cezasını çekmesi için tutuklanarak cezaaevine konuldu. Ancak Özgür A., 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar etti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu