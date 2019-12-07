Ceren'in katil zanlısının 2 arkadaşının da firar ettiği iddiası (3)

07.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:26

GİRESUN'DAN FİRAR EDEN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Giresun'un Espiye ilçesindeki yarı açık cezaevinden götürüldüğü hastaneden firar eden cinayet hükümlüsü Ö.B. (50), Ordu'da yakalandı. İddiaya göre, Ö.B., hasta olduğunu söyleyerek hastaneye gitmek istedi. Dün Giresun Üniversitesi İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen hükümlü, firar etti. Ö.B., polis ekiplerince Ordu'da yakanarak gözaltına alındı. Ö.B.'nin Giresun'daki yarı açık cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA