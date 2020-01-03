Ceren'in adı üniversitesinde yaşatılıyor

03.01.2020 17:07 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:07

ORDU'da evinin bulunduğu bina önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) adı, fakültenin konferans salonuna verildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 3 Aralık 2019 tarihinde Cezaevi firarisi Özgür Ardıç tarafından takip edilerek evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in ismi, eğitim aldığı Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ndeki konferans salonuna verildi. Salonun açılış törenine CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ceren Özdemir'in babası Yılmaz, annesi Güfer ve ablası Gizem Özdemir'in yanı sıra üniversite personelleri ve çok sayıda davetli katıldı.'CEREN'İN ADI KENDİ ÜNİVERSİTESİNDE YAŞIYOR'Törende konuşan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ceren'in adının kendi fakültesinde yaşadığını belirterek, "Böyle bir acı durumla Ceren kızımızın adını hatırlamak istemezdik. Ancak bir katil, bir cani Ceren kızımızı elimizden kopardı. Biz Ceren kızımızın hayattayken duyduğu ve isteği olarak, annelerinin de aileye ziyaret ettiğimde kızımızın teklifini bana iletmesinden dolayı biz Müzik ve Sahne Sanatları Fakültemizin en büyük salonunu Ceren Özdemir Konser ve Konferans Salonu yaprak Ceren kızımızı gönlümüzde, bağrımızda, içimizde ölmemiş gibi Ceren'i hep yaşıyormuş duygusuyla yaşatmayı düşündük. Senatomuzda böyle bir karar aldık. Onun için Ceren ölmedi. Ceren manen, ruhen, kalben evladımız olarak bizim kızımız kendi üniversitemizde, kendi fakültesinde adıyla yaşıyorö dedi.'ACIMIZI BİR PARÇA DİNDİRMEYE ÇALIŞTIK'Baba Yılmaz Özdemir ise, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kızımın adının burada sahnede yaşayacağını öğrendikten sonra mutlu olduk. Acımızı bir parça dindirmeye çalıştık. Çok duyguluyuzö şeklinde konuştu.'YAŞASAYDI BİR SAHNESİ OLACAKTI'Gözyaşlarına hakim olamayan anne Güfer Özdemir de, "Gerçekten vesile olanlara çok teşekkür ediyorum. Kızımın hayali sahneydi. Hep konuşurdu. Ben dile getirmiştim. Bu sadece bugüne özel değildi. Yaşıyor olsaydı elbet bir gün sahnesi olacaktı. Çünkü ona hazırlanıyordu. Olmadı, böyle olduö ifadelerinde bulundu.'HEPİMİZ İSMİNİN YAŞATILMASINI İSTİYORDUK'Ceren'in sınıf arkadaşı Mustafa Hakan Çetinkaya, arkadaşlarının adının yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ceren'in isminin bu fakültede bizim konservatuarımıza verildiği için çok mutluyuz. Daha önce düzenlediğimiz anma töreninde medya üzerinden bunu iletmiştik. Fakat idari yazışmalardan dolayı uzun sürdü bu süreç. Hem ailesi olarak hem de sınıf arkadaşları olarak isminin yaşatılmasını istiyordukö diye konuştu.Bir diğer arkadaşı Utku İnce de, "Ceren adına çok mutluyuz. Ceren'in böyle bir şeyden mutlu olacağından emindik. İsmi sadece burada değil, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde adı yaşatılıyor. Bu bizi bir şekilde avutuyorö açıklamasında bulundu.Konuşmaların ardından Ceren'in ailesi, protokol heyetiyle birlikte salonun açılış kurdelesini kesti. Daha sonra ise 'Şiddet Bireyden Topluma' konferansı gerçekleştirildi.NE OLMUŞTU

Ölümüyle Türkiye'yi hüzne boğan Ceren Özdemir, evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Arduç hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de iki kez 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılması istemiyle Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki davası açılmıştı. Katil zanlısını Arduç, 23 Aralık'taki ilk duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmıştı.

Kaynak: DHA