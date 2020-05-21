Ceren'i öldüren motosikletli saldırganın maskeli olduğu ortaya çıktı
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Ceren'i öldüren motosikletli saldırganın maskeli olduğu ortaya çıktı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 17 yaşındaki Ceren Kultaş'ı, 2 arkadaşıyla birlikte geldikleri akaryakıt istasyonunda, pompalı tüfekle öldüren kimliği belirsiz motosikletli saldırganın, maskeli olduğu ortaya çıktı.

Ceren'i öldüren motosikletli saldırganın maskeli olduğu ortaya çıktı
21.05.2020 12:17 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:18

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 17 yaşındaki Ceren Kultaş'ı, 2 arkadaşıyla birlikte geldikleri akaryakıt istasyonunda, pompalı tüfekle öldüren kimliği belirsiz motosikletli saldırganın, maskeli olduğu ortaya çıktı. Polis, her yerde kaçan maskeli saldırganı ararken, olay anında Kultaş'ın yanında bulunan 2 arkadaşının el swapları alındı.

Salihli ilçesinde, dün akşam saat 23.15 sıralarında yaşanan olay iddialara göre şöyle meydana geldi:

Murat Y., beraberine arkadaşları Çağrı T. ile Ceren Kultaş'ı alıp, olayın yaşandığı akaryakıt istasyonuna geldi. 3 arkadaş, araçtan inip, otomobili yıkatmak için görevlilere verdi.  Ancak bu sırada gelen motosikletli bir kişi, elindeki pompalı tüfek ile Ceren Kultaş'a 2 el ateş etti. Ardından da kaçtı. Saldırının ardından Murat Y. ve Çağrı T. de otomobile binerek, akaryakıt istasyonundan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.SALDIRGAN MASKELİYMİŞ Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önce Murat Y.'yi ardından da Çağrı T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Otomobilde geniş çaplı inceleme yapan polis, 2 arkadaşın el swaplarını aldı.Murat Y. ve Çağrı T.'nin, "Maskeli bir kişi motosikletle gelip, Ceren'e pompalı tüfekle ateş etti. Biz de korkup araçla kaçtık" dedikleri öğrenildi.ŞİKAYETÇİ OLDU Murat Y.'nin saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis kaçan saldırganı yakalamak için olay yeri ile kaçış güzergahında bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.CEP TELEFONU İNCELEMEYE ALINDIPolis, ayrıca Ceren Kultaş'ın cep telefonuna el koydu. Kultaş'ın öldürülmeden önce cep telefonuyla yaptığı görüşmeler ile mesajlaşmalar mercek altına alındı.AMCASININ OĞLUNDAN YÜREK DAĞLAYAN PAYLAŞIMCeren'in amcasının oğlu Burak Kultaş sosyal medyada genç kızın öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımda, "Zorluklarla büyütülen bir evladın hayatı bir caninin ellerinde son buldu" dedi. Kultaş paylaşımında, "Rahmetli amcam Cengiz Kultaş'ın kızı Ceren Kultaş daha 16 yaşındaydı. Bu gece Taytan da yaşanan cinayette hayatını kaybetti. Yarın sokakta yanınızdan geçebilecek bir kişi serinkanlılıkla 16 yaşında bir çocuğun canına kıydı. Erken doğmuştu minyon tipli bir kız çocuğuydu, daha çocukken babasını kaybetti. Zorluklarla büyütülen bir evladın hayatı bir caninin ellerinde son buldu. Caninin hastalıklı beynindeki sebebi düşüncesi ne olursa olsun hiçbir çocuk hiçbir kadın hiçbir insan bu şekilde ölmeyi hak etmiyor. Mekanın cennet olsun kardeşim, sen babanla buluştun, biz de elbet bir gün buluşacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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