Ceren Hindistan ve çocuğunun babası Ümit Aslan arasındaki gerilim devam ediyor! 'Kedicik' sözüne zorlama hapis istedi
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Ceren Hindistan ve çocuğunun babası Ümit Aslan arasındaki gerilim devam ediyor! 'Kedicik' sözüne zorlama hapis istedi

Hürriyet - Haberler | Magazin
Ceren Hindistan ve çocuğunun babası Ümit Aslan arasındaki gerilim devam ediyor! 'Kedicik' sözüne zorlama hapis istedi

İŞADAMI Ümit Aslan, bir süre birlikte yaşadığı oyuncu ve manken Ceren Hindistan'ın sosyal medyadan kendisini hedef göstererek reklam malzemesi yaptığını, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu öne sürerek 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı.

İŞADAMI Ümit Aslan, bir süre birlikte yaşadığı oyuncu ve manken Ceren Hindistan'ın sosyal medyadan kendisini hedef göstererek reklam malzemesi yaptığını, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu öne sürerek 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Hindistan'ın tedbir kararını ihlal ederek "Daha bir şey açıklamadım aslan parçası, açıklarsam sokağa çıkamazsın. Aslan değil, kedicik" dediğini belirten Aslan, bu sefer zorlama hapsine çarptırılması için mahkemeye başvurdu.

TALEP ERTELENDİ

Mahkemeye verilen dilekçede, "Ümit Aslan hakkında, 'Elimde tarihiyle dayak yediğim fotoğraflardan tutun da, sığındığım otel sahiplerinin şahitlik beyanlarına kadar her şey var. Yolu açık olsun aslan parçasının', 'Yavrum sen bu kadar mı korktun benden aslan parçası? Daha bir şey açıklamadım. Asıl açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın. Aslan olmuş kedicik' şeklinde açıklama yaparak tehdit ve hakaretlerini sürdürmüştür. 1 aylık tedbir kararını ihlal eden Ceren Hindistan'ın tazyik hapsine (zorlama hapsi) çarptırılmasını istiyoruz" ifadeleri yer aldı. Mahkeme tedbir kararının henüz Hindistan'a tebliğ edilmediğini belirterek talebi reddetti.

Kaynak: Hürriyet

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