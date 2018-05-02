Ceren Hindistan Kızının Tedavisi İçin Farklı Bir Hastaneye Başvurdu
2,5 yaşındaki kızının kemoterapi tedavi görmesini istemediği için hastane tarafından mahkemeye verilen Ceren Hindistan, tedavi için farklı bir hastaneye başvurdu.
Oyuncu Ceren Hindistan'ın 2,5 yaşındaki kızı Arya'nın böbreğinde tümöre rastlanmıştı. Hastalığı tespit eden hastane ise hemen kemoterapiye başlanması gerektiğini belirtmiş ancak Ceren Hindistan çocuğu için tedaviyi reddetmişti.
DAVA AÇTILAR
Hastane yetkilileri kızı Arya'nın kemoterapi tedavisi görmesini istemeyen Hindistan'a dava açarak küçük çocuğun koruma altına alınmasını talep etti. Hastanenin ardından, Son 4 aydır çocuğuyla görüşmediğini iddia eden eski eş Ümit Aslan da Ceren Hindistan'a velayet davası açtı.
PİŞMAN OLDU
Günaydın'dan Okan Filizçay'ın haberine göre, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ceren Hindistan, kemoterapi tedavisini reddettiği için pişman oldu. Oyuncu, kızının tedavisi için başka bir hastaneye başvurdu.
YORUMLAR (11)
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Allah yardımcısı olsun küçük kızınCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ne kadar kötü insanlarsınız siz hangi anne çocuğunun ölmesini ister nerden biliyosunuz niçin tedaviyi reddettiğini vicdanınız nasıl el veriyo böyle yorum yapmaya yazık size zavallılarCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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bence en doğru kararı vermiş kemoterapi zaten insanı öldürüyor karbonatlı su içse daha iyi ilgilenenler olursa GOOGLE den KEMAL MİLAR sayfasını incelemesini tavsiye ederimCevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
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Allah şifa versin. Rabbim her şeyden önce sağlık versin. .Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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hani yalandı bu haber. ne biçim annelik bu utanmaz. çocuk ölsün istiyor. bakamaz zor tabi hasta çocuğaCevap Yaz 8 Yayından Kaldır