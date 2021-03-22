Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü

Eski eşi Ümit Aslan ile davalık olan model ve oyuncu Ceren Hindistan, sosyal medya hesabından Aslan hakkında tüm bildiklerini ifşa etti. Ağızları açık bırakan açıklamalarda bulunan oyuncu, "Eşimi cinsel içerikli film izlerken çıplak şekilde yakaladım ve beni kemerle dövdü" dedi.

Yıllar önce rol aldığı dizilerle adını duyuran ve uzun süredir ekranlarda olmayan Ceren Hindistan boşandığı eşi Ümit Aslan hakkında bildiği her şeyi Instagram hesabından bir bir anlattı. Bir çocuk annesi Hindistan, eski eşinin kendisi hakkında etrafındakilere; tüm masraflarını karşıladığını hatta kendilerine limitsiz kredi kartı verdiğini söylediğini duyunca çılgına döndü. "Doğrular bilinsin" diyen oyuncu, Instagram hesabından art arda paylaşımlar yaptı.

"KARAKOLA GİTMEYEYİM DİYE HER ŞEYİMİ ALDILAR"

Eşini kendisini defalarca kez aldattığını söyleyen oyuncu, "En yakın arkadaşımla aldattı. Her defasında da dayak yedim. Yerlerde sürüklendim. Beni eve kapattılar kimliğimi ve telefonumu alarak karakola gitmeyeyim diye yanımda birilerini beklettiler" dedi.

Eşinin kendisine para verdiği gibi iddialarda bulunduğu ancak böyle bir şeyin olmadığını söyleyen Hindistan, "Bu adam evli olmadığını dair yemin etsin diye Kabe'ye götürdüm. Orada bile yemin etti evli olmadığına dair ama evliydi" ifadelerini kullandı.

"EŞİMİ MÜSTEHCEN FİLM İZLERKEN YAKALADIM DİYE DAYAK YEDİM"

Evli bir adamdan hamile kaldığı için zor günler yaşadığını söyleyen Hindistan, "Gidecek hiçbir yerim olmadığı için defalarca affetmek zorunda kaldım. Ne evim vardı ne hesabımda param ne de kapısını çalacak bir ailem. Gel gelelim bir gün uyanıp mutfağa giderken müstehcen film izlerken çıplak şekilde yakaladığımda ne yapıyorsun dedim diye kemerle dayak yedim. Gecelikle koşup çıktım binadan. En yakın otele çıplak ayak koşarak gittim. 3 gün sistit oldum kan çıktı her yerimden. Üstelik 7 aylık hamileydim."

"ÇOCUĞUMUN TÜM MASRAFLARINI SEVGİLİM KARŞILIYOR"

6 yaşındaki kızı için bu zamana kadar sadece 2 kez oyuncak parası verdiğini söyleyen Hindistan, sözlerine şöyle devam etti: "Ben senin bir kuruşuna tenezzül etmemişken sen benim hakkımda nasıl böyle konuşabiliyorsun. 6 yaşına kadar çocuğumun cebine 2 defa oyunca parası koydu o kadar. Benim çocuğumun sağlık sigortasından, okuluna, tatiline, yediği içtiğine kadar benim sevgilim karşıladı. Karaktersiz bir daha bu bize baktığını söylediğini duyarsam başka yüzümü görürsün. O da senin için hiç iyi olmaz."