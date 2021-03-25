Ceren Hindistan'dan çocuğunun babası Ümit Aslan'a: Konuşursam sokağa çıkamazsın!
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Ceren Hindistan'dan çocuğunun babası Ümit Aslan'a: Konuşursam sokağa çıkamazsın!

25.03.2021 08:54 | Son Güncelleme: 25.03.2021 08:58
Ceren Hindistan'dan çocuğunun babası Ümit Aslan'a: Konuşursam sokağa çıkamazsın!

Ceren Hindistan ve çocuğunun babası Ümit Aslan arasında gerilim artıyor.

Ceren Hindistan ve çocuğunun babası Ümit Aslan arasında gerilim artıyor. Ünlü model Aile Mahkemesi'ne başvurarak kendisi hakkında bir ay süreyle koruma kararı ve konuşmama yasağı aldıran Ümit Aslan'a tepki gösterdi.

32 yaşındaki Hindistan, eski sevgilisine yönelik sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklama ile dikkatleri üzerine çekti.

"Erkek diye ortada gezen bir müsveddenin bana karşı koruma kararı çıkarmasına saatlerdir kahkaha atıyorum. Yavrum bu kadar mı korktun benden Aslan parçası..."

"Daha bir şey açıklamadım. Asıl açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın, biliyorsun. Aslan olmuş kedicik. Neyse bir ay süreyle korun bakalım..."

"Şunu da söyleyeyim; mayın basana kadar sessizdir. Damarıma basmaya devam edersen asıl o zaman miyavlatırım. Şirket hesabından da sürekli sayfamda geziyorsun..."

"Azıcık git soluklan, bir su iç, bir yemek ye. Merak etme senin gibi yazıp geri vites yapıp silmiyorum. Kalıyor sayfamda, istediğin zaman girip görürsün."

"Elimde tarihiyle dayak yediğim fotoğraflardan tutun da sığındığım otel sahiplerinin şahitlik beyanlarına kadar her şey elimizde var. Ben var sayımlarla değil belgelerle hareket ederim"

Kaynak: Hürriyet

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