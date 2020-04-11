Ceren Gündoğdu, yeni şarkılarıyla canlı yayında moral olacak Demirören Medya'nın 'evde kal' çağrısını daha geniş kitlelere ulaştırmak için başlattığı ev konserlerinin yeni konuğu Ceren Gündoğdu olacak.

Demirören Medya'nın 'evde kal' çağrısını daha geniş kitlelere ulaştırmak için başlattığı ev konserlerinin yeni konuğu Ceren Gündoğdu olacak.

Türkiye'nin Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla Demirören Medya'nın başlattığı '#EvdeKal#MuzikleKal' projesi kapsamında Ceren Gündoğdu yeni şarkılarıyla hayranlarıyla buluşacak.

Söz ve müzikleri kendisine ait 7 yeni şarkısından oluşan ilk stüdyo albümü 'Kapalı Gözlerle'yi kısa süre önce müzikseverlerle buluşturan Ceren Gündoğdu, bu akşam 21.30'da Instagram hesabından(@cerengundogdu__) canlı yayınla mini bir konser verecek. Sosyal mesafe çağrısı yaparak insanların birbirine müzikle yakınlaşabileceğini söyleyen genç müzisyen, "Ruhumuzu koruyup kendimize iyi bakarken, müzikle buluşmak yaşamı güzelleştiriyor" diyor.

'#EvdeKal#MüzikleKal' projesine Demirören Medya'nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek veriliyor.

Kaynak: DHA