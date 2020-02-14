Ceren Gündoğdu'dan 'Ben Hep Seni Sevdim'in akustik versiyonu geldi!
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Ceren Gündoğdu'dan 'Ben Hep Seni Sevdim'in akustik versiyonu geldi!

Ceren Gündoğdu, Universal Music Türkiye etiketiyle piyasaya sürdüğü ve beğeni toplayan single'ı "Ben Hep Seni Sevdim"in akustik versiyonu ile müzikseverlerin karşısında.

14.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:24
Ceren Gündoğdu'dan 'Ben Hep Seni Sevdim'in akustik versiyonu geldi!

Samimi, romantik ve melankolik bir tarzın izini süren sanatçı; 'ne özel olarak hazırladığı bu şarkı için ayrıca Onur Cabi yönetmeliğinde ve Damla Atabek'in sanat yönetmenliğinde akustik performans klibi hazırladı.

Ben Hep Seni Sevdim'i "Bağıra çağıra sevmek yerine; gizliden, derinden, sabırla ve her şeye rağmen sevmeyi bilenlerin şarkısı" olarak yorumlayan alternatif popun sevilen isimlerinden Ceren ; tüm söz ve müzikleri kendisine ait olan ilk albümünü yayımlamak için de gün sayıyor.

Kaynak: Bültenler
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