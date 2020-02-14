Ceren Gündoğdu'dan 'Ben Hep Seni Sevdim'in akustik versiyonu geldi!

14.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:24

Samimi, romantik ve melankolik bir tarzın izini süren sanatçı; Sevgililer Günü'ne özel olarak hazırladığı bu şarkı için ayrıca Onur Cabi yönetmeliğinde ve Damla Atabek'in sanat yönetmenliğinde akustik performans klibi hazırladı.

Ben Hep Seni Sevdim'i "Bağıra çağıra sevmek yerine; gizliden, derinden, sabırla ve her şeye rağmen sevmeyi bilenlerin şarkısı" olarak yorumlayan alternatif popun sevilen isimlerinden Ceren Gündoğdu; tüm söz ve müzikleri kendisine ait olan ilk albümünü yayımlamak için de gün sayıyor.

Kaynak: Bültenler