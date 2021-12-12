Ceren'e ticari taksinin çarptığı kaza anı kamerada - Haberler
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Ceren'e ticari taksinin çarptığı kaza anı kamerada

Ceren'e ticari taksinin çarptığı kaza anı kamerada
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel

BURSA'da 14 yaşındaki Ceren Müminoğlu, yolun karşısına geçmek istediği sırada ticari taksinin çarpması sonucu ağır yaralandı.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da 14 yaşındaki Ceren Müminoğlu, yolun karşısına geçmek istediği sırada ticari taksinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi Kaplıca caddesinde meydana geldi. Kırtasiye alışverişi yaptıktan sonra evine dönmek isteyen Ceren Müminoğlu'na, yolun karşısına geçmek istediği sırada, Çekirge Mahallesi istikametinden gelen Aşkın B. yönetimindeki 16 T 0526 plakalı ticari taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Müminoğlu yola savrulurken, ticari taksi sürücüsü panikle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen Ceren Müminoğlu, iç kanama geçirmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan ticari taksi sürücüsü Aşkın B., Çekirge Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.


Ceren'e ticari taksinin çarptığı kaza anı kamerada

Ceren'e ticari taksinin çarptığı kaza anı kamerada

Ceren'e ticari taksinin çarptığı kaza anı kamerada

Ceren'e ticari taksinin çarptığı kaza anı kamerada

Ceren'e ticari taksinin çarptığı kaza anı kamerada

Ceren'e ticari taksinin çarptığı kaza anı kamerada

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Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Son Dakika Haberleri

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