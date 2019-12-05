Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (8)
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Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (8)

CİNAYETTEN SONRA SOKAKTA BÖYLE GEZMİŞOrdu'da, balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un sokaklarda elini kolunu sallayarak gezdiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

05.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:24
Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (8)

CİNAYETTEN SONRA SOKAKTA BÖYLE GEZMİŞ

'da, balerin 'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un sokaklarda elini kolunu sallayarak gezdiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Elinde şemsiye ile gezinen Arduç'un bir market ve manavlara girip çıktığı görülüyor. Arduç'un parası olmadığı için market ve manavlardan gıda ve meyve istediği belirlendi. 


Kaynak: DHA
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